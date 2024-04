Campionato Mondiale della Pizza: Donnarumma sempre nella Top 10

Dopo tre giorni di gare tra professionisti del settore, si è conclusa ieri, '11 aprile, la XXXI edizione del Campionato Mondiale della Pizza. Più di 1000 le gare disputate, oltre 700 i pizzaioli, 53 le nazioni che hanno gareggiato in 12 diverse categorie nella storica sede del Palaverdi di Parma. Con la sua area espositiva riservata ai Partner del Campionato e al Pizza World Forum, ha ospitato una serie di incontri tra professionisti della ristorazione.

Nella competizione riservata alla Pizza Napoletana Standard - rigorosamente Margherita o Marinara, preparata seguendo uno specifico e rigido disciplinare depositato presso il ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresenta nell’immaginario collettivo “La Pizza” per eccellenza - ennesima soddisfazione per Agostino Donnarumma, pizzaiolo dell'omonima pizzeria di via Garibaldi a Como, entrato ancora nella Top Ten, per la precisione si è piazzata all'ottavo posto con la sua splendida pizza napoletana (foto in apertura).

Da segnalare poi il successo di Ernest Dedgjonaj, foto sopra, della Cava dei Sapori di Como, nel Trofeo Heinz Beck: primo assoluto. Una gara unica, firmata dal famoso chef stellato Heinz Beck, prevede la preparazione di primi piatti di qualità, artigianali ed “espressi” creati dal cuoco della pizzeria