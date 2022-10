Antinfluenzale: da oggi è possibile prenotarsi attraverso il portale regionale

Da oggi 18 ottobre è possibile prenotare la propria vaccinazione antinfluenzale attraverso il portale regionale (in alternativa è possibile contattare il call center al numero verde gratuito 800 894 545). Tra le strutture i cittadini troveranno anche i centri vaccinali messi a disposizione da Asst Lariana. Le prime somministrazioni saranno effettuate a partire dal 24 ottobre.

Le prime categorie coinvolte

In questa fase le categorie coinvolte, e per le quali la vaccinazione è gratuita, sono: cittadini over 60, cittadini a rischio per patologia, donne in stato di gravidanza, bambini tra i 6 mesi e i 14 anni, medici e personale sanitario di assistenza, forze dell’ordine (comprese le forze di Polizia Municipale), vigili del fuoco, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali o materiale di origine animale, personale scolastico, familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze.

Quarta dose contro il covid

Per tutto il mese di ottobre il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 18 e il 25 e il 27 ottobre anche al mattino, a partire dalle ore 8, insegnanti e forze dell’ordine potranno autopresentarsi a Como, all’hub vaccinale in via Napoleona, per ricevere la quarta dose contro il covid e contestualmente la vaccinazione antinfluenzale. A Menaggio tale iniziativa è in programma per la giornata del 28 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 15, nel centro vaccinale all’interno dell’ospedale.