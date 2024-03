Casa di Comunità Porlezza, servizi trasferiti dal 12 marzo per l’avvio dei lavori

Per l’avvio dei lavori nella Casa di Comunità di Porlezza, che si trova in via Garibaldi al civico 64, dal 12 marzo i servizi sono stati trasferiti e grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale sono state individuate delle sedi alternative sempre a Porlezza. Per l’ambulatorio Vaccinale e il Punto Prelievi sarà necessario rivolgersi alla Casa di Comunità di Menaggio. Il cantiere, finanziato con 810mila euro assegnati ad Asst Lariana dal Pnrr, avrà una durata di circa 200 giorni.

Ufficio Scelta e Revoca: è stato trasferito all’interno del Comune di Porlezza in via Garibaldi al civico 66. Nessuna modifica per quanto riguarda le modalità di accesso (le pratiche relative alla scelta e revoca possono essere anche presentate e gestite on line attraverso il portale servizionline.asst-lariana.it oppure con prenotazione dell’appuntamento attraverso il portale asst-lariana.zerocoda.it) Per informazioni è possibile contattare il numero 333/4915228 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.

CART - Centri di Attività Risocializzanti Territoriali: l’attività proseguirà all’interno della ex Scuola Primaria di Porlezza, in via Osteno al civico 9. Nessuna modifica per quanto riguarda le modalità di accesso e gli orari.

Ambulatorio Vaccinale: il servizio sarà svolto nel Centro Vaccinale nella Casa di Comunità di Menaggio, in via Casartelli al civico 7. Per gli appuntamenti già fissati, e che restano confermati, sarà quindi necessario recarsi a Menaggio. Nessuna modifica per quanto riguarda le modalità di accesso (prenotazione dell’appuntamento attraverso il numero verde 800/893526 da lunedì a venerdì 8.15/12.30, oppure attraverso il portale https://vaccinazioni.asst- lariana.it)

Punto Prelievi: il servizio sarà svolto nella Casa di Comunità di Menaggio, in via Casartelli al civico 7, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30. Non serve la prenotazione. All’atto della prescrizione, il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta in caso di fragilità o impossibilità al trasporto potrà richiedere il prelievo domiciliare.

Per qualsiasi ulteriore necessità o informazione, i cittadini potranno contattare il Punto Unico di Accesso (PUA) della Casa di Comunità di Menaggio scrivendo all’indirizzo mail pua.menaggio@asst-lariana.it oppure telefonando al numero 0344/33256 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.30.