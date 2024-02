Sant'Anna e Valduce: "Lavorare insieme per la salute dei cittadini comaschi”

Il direttore generale di Asst Lariana Luca Stucchi, insieme al direttore sanitario Brunella Mazzei, al direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, al direttore amministrativo Giacomo Boscagli, ha ricevuto questa mattina, a San Fermo della Battaglia, Mariella Enoc, procuratrice speciale dell’Ospedale Valduce, Riccardo Bertoletti, direttore sanitario del Valduce e Mauro Turconi, segretario generale del Valduce. Collaborazione e rete sono state le parole condivise dai partecipanti all’incontro con l’obiettivo di “lavorare insieme per la salute dei cittadini comaschi”.

“Siamo entrambi parti della stessa rete sanitaria - sottolinea il dottor Stucchi - ed è interesse comune lavorare insieme per la sanità comasca. Colgo con piacere l’invito a collaborare e realizzare una rete per il bene dei cittadini e del territorio” osserva la dottoressa Enoc. Nel corso delle prossime settimane le parti torneranno ad incontrarsi per cominciare ad affrontare alcune delle tematiche di principale interesse, come la presa in carico dei pazienti cronici, l’assistenza agli anziani che vivono nelle case di riposo, fino alle liste di attesa.