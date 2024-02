L’Urologia del Sant'Anna è un Host Center per la cura dell’ipertrofia prostatica

L’Urologia di Asst Lariana, diretta dal dottor Giorgio Bozzini, ha ottenuto la certificazione EUSP (European Urological Scholarship Program) Host Center nel campo della cura dell’ipertrofia prostatica benigna (BPH). Il riconoscimento viene rilasciato dall’associazione europea di urologia (EAU) e dall’European Board of Urology (EBU) che hanno sviluppato il programma EUSP Host Center Certification proprio per assicurare uno scambio di conoscenze ottimale tra i professionisti e gli studiosi, definendo gli standard per la parità di cure urologiche in Europa. Il reparto ha già ottenuto dalla stessa associazione la certificazione di Host Center per la calcolosi renale.

“E’ un risultato che premia un lavoro di squadra - sottolinea il dottor Bozzini - Tra l’altro mentre la prima certificazione l’abbiamo conseguita insieme ad un gruppo di sette centri europei, per l’ipertrofia prostatica benigna siamo gli unici in Europa. Un successo questo dovuto a tre fattori: i numeri perchè per diventare centro d’eccellenza per la cura di una determinata patologia bisogna avere una quantità di interventi che sia continua e consolidata; una presenza costante nelle pubblicazioni scientifiche che certifica l’eccellenza della ricerca; la presenza, infine, di un’offerta diversificata di trattamento della patologia, offerta questa che è strettamente legata all’innovazione tecnologica. Rinnovo i complimenti a tutta la mia squadra. Questo risultato oltre che premiare l’impegno è uno sprone per raggiungere nuovi riconoscimenti”.