Il benvenuto del Sant'Anna ai nuovi infermieri entrati in servizio

Entro metà febbraio sono 114 gli infermieri che prenderanno servizio in Asst Lariana (tutti assunti con il concorso 2023). Intanto il saluto dell'ospedale ai nuovi arrrivati: “Benvenuti e buon lavoro. Siamo felici di avervi insieme a noi e faremo quanto possibile perché sia una permanenza lunga e positiva per tutti”. A salutare il gruppo di infermieri che hanno cominciato oggi a lavorare all’ospedale Sant’Anna sono intervenuti questa mattina Luca Stucchi, direttore generale di Asst Lariana, Brunella Mazzei, direttore sanitario, Maurizio Morlotti, direttore socio sanitario, Manuela Soncin, responsabile Dapss per l’ambito ospedaliero, Eleonora Tricarico, responsabile Dapss della Gestione e Fabbisogno Risorse Umane, e Vincenzo Bona, responsabile Dapss dei Bed Manager e coadiutore per i progetti di sviluppo professionale. Un ruolo, quello degli infermieri, oggi sempre più strategico nei servizi ospedalieri e in quelli territoriali.

“Siamo felici del successo registrato con il concorso (il bando risale a novembre 2023, ndr) - sottolinea la dottoressa Soncin - L’arrivo di questi nuovi professionisti rappresenta per tutti una boccata d’ossigeno ma abbiamo bisogno di altre risorse e per questo bandiremo un nuovo concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 infermieri”. In attesa della procedura concorsuale, sarà emesso un avviso (che resterà aperto fino al 31 dicembre 2024) per l’assunzione a tempo determinato di infermieri, in modo da garantire con tempestività il turnover del personale, compresa la copertura dei posti a concorso.