Enrico Letta a Como: "La città merita una amministrazione non litigiosa e incasinata come quella di questi 5 anni"

Prima è arrivato a Como Matteo Salvini, il leader della Lega che sostiene Giordano Molteni, poi in serata, sempre ieri, Enrico Letta, segretario nazonale del Pd, che nel suo intervento a sostegno di Barbara Minghetti ha così sancito il suo sostegno: "Como deve essere moderna e avere visione per il futuro attraverso un’amministrazione che non sia litigiosa, non incasinata come quella di questi cinque anni. L’amministrazione deve guardare al di fuori di se stessa. Io sono convinto che il sindaco Minghetti vuol dire per Como una grandissima opportunità su tanti terreni e tanti settori". Felice la candidata del centrosinistra, Barbara Minghetti: "Grazie Enrico Letta le tue parole mi riempiono e ci riempiono di orgoglio e di responsabilità. Continuiamo il nostro percorso forti anche del tuo sostegno, per costruire un futuro migliore per Como". Lunedì 30 maggio è invece attesa in città Giorgia Meloni, la numero uno di Fratelli d'Italia che terrà un comizio elettorale in piazza Verdi.