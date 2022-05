Giorgia Meloni, comizio a Como in piazza Verdi

Lo aveva preannunciato in occasione del suo incontro pubblico con il candidato sindaco del centrodestra Giordano Molteni, avvenuto il 5 maggio: Giorgia Meloni torna a Como, questa volta per scaldare la piazza con un comizio. La leader di Fratelli d'Italia sarà in piazza Verdi il 30 maggio alle ore 18.30. Meloni, dunque, ritorna nel capoluogo lariano per rilanciare la candidatura di Molteni in vista delle amministrative del 12 giugno prossimo.