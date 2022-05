Salvini a Como: "La prossima amministrazione spero risolva una volta per tutte il problema Ticosa"

"La prossima amministrazione spero sia quella che risolve una volta per tutte il problema della Ticosa, perché un'area così bella in una città così bella non può rimanere inutilizzata ancora a lungo". E' l'auspicio di Matteo Salvini per il futuro di Como. Il leader della Lega è venuto a Como per parlare dal palco allestito in piazza Volta e sostenere pubblicamente il candidato sindaco del centrodestra Giordano Molteni, per il quale ha espresso grande apprezzamento (nonostante sia stato espresso da Fratelli d'Italia): "Perché Molteni? Perché ha già fatto il sindaco e perché si sente la voglia e la responsabilità di fare il sindaco, che di questi tempi non è facile".

Salvini ha anche parlato spontaneamente dell'amministrazione del sindaco uscente: "Abbiamo aiutato, sostenuto e stimato anche Landriscina tanto che alcuni membri della sua squadra sono con la Lega, perché per noi la continuità, il rispetto e la coerenza sono importanti".