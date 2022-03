A destra c'è un problema tutto "rosa"

Patrizia Maesani, poi Ada Mantovani, e ora Anna Veronelli. La prima dimessasi da consigliere di Fratelli d'Italia, la seconda uscita dalla lista civica guidata da Rapinese, la terza "scappata" da Forza Italia. Tre donne con radici che affondano da sempre nel centrodestra. L'impegno e l'esperienza politica di Patrizia, Ada e Anna è noto a tutti in città. Un impegno, soprattutto sui temi sociali, che le ha spesso messe in conflitto con le proprie "bandiere". Un disagio che le ha portate tutte e tre a gettare la spugna.

Ma andando oltre le questioni personali, sul tavolo rimane un fatto: mentre il centrosinistra corre alle elezioni comunali con due candidate donne, Minghetti e Bartolich, senza dimenticare Patrizia Lissi, capolista del Pd, il centrodestra rimane ancorato su figure maschili. Più per ragioni di equilibri provinciali che per una vera e propria questione di genere, vero. Tuttavia, a una donna di esperienza provata, come poteva appunto essere in città Anna Veronelli, si è preferito convergere sullo "straniero": Giordano Molteni da Lipomo.

Eppure una sfida quasi tutta al femminile, che avrebbe contrapposto tre donne al solo Alessandro Rapinese, un suo fascino lo avrebbe avuto eccome. Non succederà. E se Mantovani ha gentilmente declinato l'offerta Minghetti, vedremo se anche Veronelli sarà in grado di resistere o se invece troverà modo di rimettere la sua decennale esperienza al servizio di un centrosinistra a trazione rosa. Viste le convergenze centriste non sarebbe poi nemmeno una notizia per cui gridare allo scandalo.

Alla fine qualcosa però non torna. Al di là delle ragioni interne tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, resta da capire, stando almeno ai fatti comaschi, solo una cosa: ha il centrodestra un'anima e un cuore ancora compatibili con le sensibilità e le istanze dell'universo femminile? A giudicare da quel che succede a Como, la risposta è una sola: no. E non lo risolveranno di sicuro le "quote rosa".