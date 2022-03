Non solo la candidata sindaca, è donna anche la capolista del PD: è Patrizia Lissi

Patrizia Lissi è la capolista del PD per le elezioni amministrative di Como. Sosterrà, dunque, Barbara Minghetti alla candidatura a sindaca della città. le due donne hanno condiviso diverse battaglie in consiglio comunale dove siedono nei banchi dell'opposizione rispettivamente nel PD in Svolta Civica.

La candidatura di Lissi come capolista è stata presentata dal segretario provinciale Stefano Broggi e dal segretario cittadino Tommaso Legnani come nata dal basso, espressione dei quartieri. Ed è stato proprio questo uno degli aspetti sul quale ha voluto porre l'accento Minghetti in occasione della conferenza stampa che si è tenuta in piazza San Fedele nella mattina del 26 marzo 2022: "Con Patrizia abbiamo condiviso l'opportunità di istituire un assessorato ai Quartieri perché riteniamo che la città sia di tutti e che tutti devono poter contribuire alle scelte dell'amministrazione". Ma Minghetti ha sottolineato anche un altro aspetto: "Patrizia è anche un esempio del grandissimo impegno che i sanitari hanno dimostrato durante la pandemia (Lissi è infermiera, ndr), ha visto in prima persona le difficoltà che le persone hanno vissuto negli ultimi due anni ed è la figura giusta per poter ripartire e ricostruire anche il futuro di Como".

Lissi, dal canto suo, ha insistito in particolare su un punto: "La città è di tutti e per poter ripartire doopo questi due ultimi anni difficilissimi dobbiamo ricominciare dalla partecipazione e dalla condivisione. Negli ultimi tempi troppe persone si sono trovate in difficoltà, sono state isolate e si sono sentite sole. E' arrivato il momento di ricominciare tutti insieme".