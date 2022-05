Nel weekend cambia tutto: arrivano temporali, grandine, vento e calo termico

Correnti fresche ed instabili nord europee punteranno il Settentrione, con un incremento dell'instabilità e temperature in calo. Domenica il fronte freddo in discesa da nord ingloberà il vortice mediterraneo e scorrerà sulla penisola distribuendo piogge e temporali anche forti, specie al Centro-Sud, con le temperature che subiranno una sensibile diminuzione su tutte le regioni. Queste in dettaglio le previsioni degli esperti di 3Bmeteo per il weekend.

SABATO

Aria più fresca e instabile irrompe da Est in Valpadana e determina un peggioramento delle condizioni meteo tra pomeriggio e sera, unito a una diminuzione delle temperature. Rovesci e temporali in spostamento da Est verso Ovest coinvolgeranno soprattutto i settori prealpini, il comasco e la vicina pianura dal tardo pomeriggio in poi. Temperature in diminuzione dalla sera con venti tesi da Est in Valpadana, dopo valori massimi prossimi ai 27-29°C.

DOMENICA

L'arrivo di un impulso instabile da Nord Est determina una giornata instabile con rovesci e temporali specialmente nella notte e residui fenomeni la mattina. Fenomeni in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio, pur ancora possibili sui settori montuosi. Brusco calo delle temperature su tutto il Lario, massime non superiori ai 20 gradi. Venti tesi da Est in Valpadana nella notte in graduale attenuzione.