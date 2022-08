A Como temperature in picchiata: arrivano temporali e grandine. Ecco quando

Ieri venerdì 5 agosto è stato raggiunto il picco di calore e le temperature sono arrivate, anche a Como e provincia intorno ai 38°. Questa sera, secondo gli esperti di 3Bmeteo, entrerà nella regione aria fresca dovuta al transito di una perturbazione dal nord Europa. Le zone alpine (prima in Piemonte, poi in Lombardia) cominceranno ad essere interessate da rovesci temporaleschi.

Le previsioni meteo per sabato e domenica

Sabato 6 agosto temporali ancora nelle zone alpine e, in serata, fino alle alte pianure lombarde (e venete). A Como sabato giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 16mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4102m. Le piogge cominceranno ad essere insistenti intorno alle 21 e nell'arco della notte le temperature scenderanno fino a 17°.

Allerte meteo previste: pioggia. L'anticiclone comincia a mostrare i primi segnali di cedimento. La giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità sparsa, con deboli precipitazioni al mattino sulle alte pianure. Temporali nel pomeriggio sulle Alpi, in estensione serale ai settori di pianura.

Domenica 7 agosto giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi (possibili grandinate a livello locale). In tutta la Lombardia la siituazione sarà instabile, con fenomeni che insisteranno in nottata sui settori di pianura. Nel pomeriggio ancora temporali sui settori alpini, con nuovo coinvolgimento delle pianure verso sera. Temperature in diminuzione serale, su valori inferiori ai 20°C. Durante la giornata di domenica la massima si attesterà verso i 30-31° che significa 6 gradi in meno di ieri dove si è raggiunto il picco di caldo. La pioggia e i temporali anche nella giornata del 7 agosto sono previsti a partire dalle 19.

Per restare aggiornati ora per ora consultate il sito degli esperti in continuo aggiornamento.