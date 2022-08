Tripla allerta meteo su Como e provincia: temporali forti e possibili dissesti

La Protezione Civile ha emesso una tripla allerta meteo su Como e provincia a partire dalle 18 di oggi 17 agosto. Allerta arancione per temporali, gialla per rischio idreogeologico e idraulico. Ecco il comunicato:

"Per il pomeriggio e la serata di oggi 17/08, si attende, a partire dalle ore 18 circa, moderata probabilità di temporali forti sui settori occidentali, in particolare su alta pianura occidentale e le zone a Nord-Ovest. Si attende un progressivo aumento in serata del fenomeno. Non si esclude la possibilità di temporali isolati di moderata o forte intensità in serata anche sulla pianura orientale. Atteso un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.

Per la giornata di domani 18/08, si attendono condizioni di instabilità su tutta la regione con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco, da moderate a forti. Si possono distinguere due fasi acute, la prima nella notte e primo mattino, con maggiore impatto sui settori Nord-occidentali ed alta pianura, la seconda (tra pomeriggio e sera) con maggiore impatto sui settori centro- orientali. Si attendono, con moderata-alta probabilità, temporali forti su tutta la regione. Atteso un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali ed occidentali."

Nello schema le allerte come segnalate dalla Protezione Civile

Le spiegazioni degli esperti

"Un’intensa perturbazione si sta avvinando dalla Francia e già entro fine giornata mostrerà i suoi effetti su Nordovest, alta Toscana e Triveneto settentrionale con rovesci e temporali.” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che aggiunge – “ma sarà giovedì che entrerà in azione al Nord con rovesci e temporali diffusi. Fenomeni che localmente potrebbero assumere caratteri di nubifragio, accompagnati da colpi di vento e grandinate, con accumuli localmente sino o oltre i 100mm.”