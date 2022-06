A Como e provincia è stata emessa una tripla allerta meteo per temporali, dissesti e vento forte

La Protezione Civile di regione Lombardia ha diramato una tripla allerta meteo che coinvolge anche Como e provincia. Si tratta di allerta per temporali forti, rischio idrogeologico e vento forte.Le allerte meteo sono di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro. Ecco il comunicato della Protezione Civile:

"Per la giornata di domani 05/06, è atteso quindi un repentino aumento dell'instabilità, con possibilità di temporali anche forti in movimento da Ovest verso Est nella seconda parte del giorno. Già in mattinata non è escluso qualche locale e veloce rovescio su Alpi e Prealpi Occidentali, ma il passaggio più instabile avverrà nel pomeriggio. Nel dettaglio, rovesci e temporali diffusi si organizzeranno a partire dai settori alpini e prealpini Occidentali, in estensione verso Est con il passare delle ore e durante la serata. Il coinvolgimento di gran parte di Alpi e Prealpi appare probabile, con possibile interessamento anche sulle seguenti zone di pianura: Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale e Alta pianura orientale. Sulle restanti Zone di pianura e sull'Appennino si segnala una probabilità più bassa, per un coinvolgimento al più marginale e rapido. Stante le condizioni pregresse di elevate temperature e soprattutto alti tassi di umidità, si sottolinea una moderata probabilità di temporali forti, con particolare riferimento ai settori prealpini. I pericoli maggiori sono al momento identificati in grandine di medie/grosse dimensioni e forti raffiche di vento (anche oltre 90 km/h). Saranno possibili forti piogge, in particolare laddove sono attesi i temporali più forti (Lario e Prealpi occidentali, Orobie Bergamasche e Laghi e Prealpi orientali). L'ingresso del fronte perturbato proporrà un generale rinforzo della ventilazione da Ovest/Nord-Ovest, maggiormente accentuata sulle Zone interessate da temporali."

Maltempo a Como domani 5 giugno

Come segnalano anche gli esperti di 3Bmeteo domani domenica 5 giugno a Como nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3967m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: vento. I temporali forti sono previsti nel pomeriggio dalle ore 16.