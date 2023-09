Che tempo farà l'ultimo weekend d'estate

In questi giorni al mattino avremo alcune precipitazioni che nelle ore centrali si possono trasformare in temporali anche intensi. Sulle Alpi i fenomeni potranno attivarsi anche nelle ore serali o nelle prime ore della notte. Questo è il tipo di tempo che ci aspetta per giovedì e per venerdì. Nuvolosità irregolare, poco attiva al mattino e instabilità diurna o serale più presente soprattutto lungo i rilievi ma localmente al Nord anche in pianura. Non trattandosi di fronti organizzati rovesci e temporali saranno molto a macchia colpendo piccole aree e lasciando all'asciutto quelle limitrofe, saranno fenomeni da seguire soprattutto nel nowcasting. Dal punto di vista termico è attesa una diminuzione delle temperature ma non sarà significativa, tanto che le massime potranno risultare ancora sopra media. Me vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il weekend, l'ultimo di questa estate 2023.

Venerdì 15 settembre

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3503m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 16 settembre

Domenica 17 settembre

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4197m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.