È stata emessa un'allerta meteo per temporali forti su Como e provincia

Nuova allerta della protezione civile che coinvolge anche Como e provincia. L'allerta arancione riguarda temporali forti possibili già da questa sera.

Il comunicato della protezione civile

"Dal pomeriggio di oggi 12/09 sulla Lombardia aumento dell'instabilità, con possibili temporali isolati ad interessare i rilievi alpini e prealpini, anche di moderata o forte intensita? su Nordovest e Prealpi Bergamasche, con maggior probabilita? sulla Valchiavenna verso sera; non e? escluso il parziale coinvolgimento della pianura occidentale. Venti da deboli a moderati con locali rinforzi in concomitanza degli eventi temporaleschi.

Per domani 13/09 atteso sul Nord Italia transito parziale da Ovest verso Nordest di una saccatura di origine atlantica, con passaggio temporalesco associato. Sulla Regione previsti nella notte-primo mattino temporali isolati di moderata o forte intensita? sul Nordovest; tra mattina e pomeriggio temporali sparsi di moderata o forte intensita? su Alpi, Prealpi Centro- Occidentali, pianura occidentale ed Appennino, meno probabili sulla fascia pedemontana centro-orientale e sule Prealpi Orientali-Garda. In serata i fenomeni saranno piu? insistenti sull'Oltrepo? Pavese, mentre altrove isolati residui. Sul resto del territorio regionale possibili fenomeni convettivi dal pomeriggio ma poco probabili. Nel corso della giornata precipitazioni piu? insistenti ed intense sul Nordovest. Venti moderati occidentali o sudoccidentali con rinforzi su Appennino, pianura occidentale e rilievi orientali".

Il meteo a Como

Anche domani 13 settembre a Como, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3744m.