In arrivo piogge e temporali nel weekend

Dopo la paura dei giorni scorsi che ha riportato l'emergenza frane a Blevio, ci aspetta un weekend incerto. Gli esperti di 3Bmeteo annunciano imfatti per il primo fine settimana di ottobre, a causa dell'avvicinarsi di un'ampia perturbazione, piogge e temporali soprattutto per la giornata di domenica 3 ottobre, maltempo che, proseguirà nel comasco almeno sino a lunedi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per questi giorni.

Venerdi 1 ottobre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata

Sabato 2 ottobre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata

Domenica

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite