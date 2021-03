A Pasqua arriva anche la pioggia

Ancora qualche giorno di caldo e sole quasi estivo, ma da sabato le condizioni del meteo arriveranno e per le vacanze blindate di Pasqua è attesa anche la pioggia. Secondo gli esperti di 3Bmeteo già sabato arriveranno i primi segnali dell'inversione di rotta che durerà almeno qualche giorno, vediamo nel dettaglio le previsioni.

Tendenza per sabato, 03 aprile 2021

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Prealpi occidentali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; su Orobie e Prealpi orientali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2450 metri.

Tendenza per domenica, 04 aprile 2021

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venti deboli orientali; Zero termico nell'intorno di 2300 metri.

Tendenza per lunedì, 05 aprile 2021

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia nel pomeriggio. Nuove deboli nevicate in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1850 metri.