Meteo a Como, arriva la sciabolata artica: freddo, gelo e temperature in calo anche di 10°

L'irruzione di aria artica comincerà già da oggi domenica 5 febbraio e interesserà tutta la Penisola e il Nord Italia. Come riportano gli esperti di 3Bmeto, si intensificherà all'inizio della nuova settimana portando un freddo intenso e precipitazioni che potranno essere nevose fino a quote molto basse, anche in pianura. Se ieri sabato 4 febbraio a Como e provincia sembrava quasi primavera con temperature massime che hanno toccato i 18°, oggi ci sarà un calo drastico: le massime si fermeranno a 7.5° (10 gradi in meno). Ma è da domani che la perturbazione artica sarà nel pieno della sua attività e i termometri scenderanno sotto lo zero.

A Como domani cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. deboli nevicate dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 732m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: neve.

Martedì 7 febbraio a Como e provincia

A Como dopodomani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 709m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.