Maltempo a Como, allerta per temporali forti: possibili anche "bombe d'acqua" e grandinate

La Protezione Civile lancia un'allerta meteo per forti temporali che coinvolge anche il territotio di Como e provincia. Ecco il comunicato:

"Una vasta area depressionaria di origine Scandinava è in progressiva discesa e sta apportando sul Nord Italia aria più fredda in quota, mentre nei bassi strati si attiveranno correnti umide e instabili di direzione orientale. Tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio di oggi 28 maggio aumento dell'instabilità a partire dai settori orientali della Regione, con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco che si svilupperanno e si estenderanno nel corso del pomeriggio al resto della pianura, sulla fascia pedemontana e sulle prealpi. I fenomeni insisteranno anche nelle ore serali con maggior intensità sui rilievi prealpini ed in particolare sulle Orobie Bergamasche e su Laghi e Prealpi Orientali".

Il maltempo - scrive il Centro meteorologico lombardo - è previsto tra le 20 e le 24 di sabato. "In questo frangente - spiegano gli esperti del Centro - andrà a generarsi una condizione molto favorevole allo sviluppo di temporali semi-stazionari, localmente intensi e con precipitazioni molto abbondanti, dislocati lungo il fronte di spinta padana dell’est nei bassi strati atmosferici".

Si prevedono venti che potrebbero soffiare fino a 60-80 km/h, precipitazioni abbondanti, con relativo rischio idraulico, e grandine anche di medie dimensioni. Domenica 29 maggio, quando potrebbero esserci ancora deboli pioggia in mattinata, non dovrebbero verificarsi altre criticità. Il maltempo, infine, dovrebbe provocare un abbassamento delle temperature.

Previsioni a Como

Secondo gli esperti di 3Bmeteo a Como oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 12mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3036m. Allerte meteo previste: pioggia.