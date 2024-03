Emessa un'allerta per il maltempo su Como e provincia: piogge, rovesci e vento forte

Pioggia battente, con precipitazioni abbondanti, e cielo nuvoloso. Così mercoledì mattina si è svegliata Como e non solo. Dalla mezzanotte, infatti, e per le successive 24 ore, è stata diramata allerta gialla per rischio idrogeologico dalla protezione civile. L'allerta comprende anche il Comasco. A Como oggi, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 25mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C.

Il comunicato della protezione civile

"L'ingresso di una perturbazione atlantica porterà, nel corso della giornata di oggi 27 marzo, precipitazioni da deboli a moderate diffuse sul territorio regionale, con maggiore persistenza su Alpi e Prealpi per via dell'orografia che andrà ad accentuarne l'intensità. Nel dettaglio, alle deboli precipitazioni notturne farà seguito una marcata intensificazione nel corso della mattinata. Dal pomeriggio un probabile scenario di attivazione di rovesci sparsi o deboli temporali, con maggiore probabilità sui settori di pianura occidentali, centrali e delle Prealpi. I nuovi apporti di pioggia sono attesi più localizzati ed incerti. Nevicate oltre i 1500-1700 metri nella prima parte del giorno, in temporanea discesa nel corso del pomeriggio sin verso i 1200-1400 metri, ma in concomitanza dell'attenuazione delle precipitazioni. Si attendono raffiche di vento massime comprese tra 35-50 km/h in pianura , fino a 50-60 km/h su Appennino e settori prealpini occidentali in mattinata, mentre ad alta quota (oltre i 1500 metri) su Alpi e Prealpi saranno possibili raffiche oltre i 60-70 km/h. Nel pomeriggio è prevista una generale attenuazione della ventilazione ad eccezione dell'Appennino, dove proseguirà fino a sera".