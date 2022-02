Piante abbattute e tetti pericolanti: i danni del vento a Como e provincia

Il forte vento soffiato nella notte e nella matina del 1 febbraio 2022 ha costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi di soccorso e di messa in sicurezza per tetti e alberi pericolanti. Alle 8 del mattino erano circa 50 gli interventi effettuati a Como e provincia. In centro città, in via Brambilla, un grosso albero è stato spezzato dalla forza del vento e si è abbattuto contro la facciata di un palazzo in ristrutturazione. L'impalcatura del palazzo ha retto all'urto della pianta e nessun pedone e o auto è stato colpito.

Si segnalano danni un po' ovunque. Numerose le moto parcheggiate che sono state buttate a terra.