A Como e provincia emessa una nuova allerta meteo per temporali forti

Il tempo instabile continua a Como e provincia e in molte zone della Lombardia. Oggi 7 giugno la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta per temporali forti.

"Per la giornata del 07/06 possibilità già dalla notte di locali rovesci e temporali sui rilievi e sulla pianura centro-occidentale, mentre nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a essere maggiormente probabili sui settori orientali della regione. Si evidenzia la possibilità di fenomeni sparsi a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione, che risulteranno generalmente di debole o moderata intensità. Riguardo la fenomenologia maggiormente probabile associata, si segnala la possibilità di grandine di piccole dimensioni e precipitazioni localmente abbondanti (con cumulate massime fino a 30-50 mm/6h)."

Il meteo a Como

Secondo gli esperti di 3BMeteo a Como oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. rasserenamenti in serata, sono previsti 7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3275m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. Alle 14 circa dovrebbe arrivare un temporale forte.

Alpi precomasche

Giunge un nuovo impulso instabile dalla Francia che determina un aumento dell'instabilità. Rischio di temporali già dalla notte specie sui settori alpini, prealpini e pedemontani, in giornata più coinvolti tutti i settori, anche le basse pianure. Temperature in lieve calo.