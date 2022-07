E' stata emessa una allerta per rischio temporali forti a Como e provincia

Possibili forti temporali in arrivo. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità per rischio temporali forti valido anche sul territorio di Como e provincia per la giornata di oggi sabato 23 luglio ( a partire dalle 14) fino alla mezzanotte del 24. Sono attese precipitazioni che potrebbero dar luogo a rovesci intensi a livello locale.

Le precipitazioni potrebbero (il condizionale è d'obbligo) dare sollievo sul fronte siccità ma non riequilibreranno il deficit idrico e anche le temperature scenderanno solo di pochi gradi.

(Le zone coinvolte dall'allerta gialla, schema della Protezione Civile)

Questo il comuniciato diramato dalla Protezione Civile:

"Il transito di un'onda depressionaria sull'Europa centrale favorisce, per la seconda parte della giornata di oggi 23/07, un aumento dell'instabilita? sulla regione, con rovesci di pioggia e temporali in particolare su Alpi e Prealpi, ma con interessamento anche a parte dei restanti settori nel pomeriggio-sera (asse di propagazione da Sud-Ovest a Nord-Est). In tarda serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi a partire da Ovest. Si segnala che, localmente, i fenomeni potranno risultare di forte intensita?.

Venti deboli o moderati provenienti da Sud su pavese, dai quadranti occidentali altrove. Sulla bassa Pianura Centro-occidentale e su Appennino Pavese, si segnala la possibilita? di ventilazione con raffiche fino a 50 km/h e velocita? medie orarie a tratti fino a 30 km/h.

Per la giornata di domani 24/07, non si esclude nelle prime ore della notte, la possibilita? di residua instabilita? piu? probabile sui settori orientali con brevi rovesci o temporali, che andranno ad esaurirsi dal mattino. Nel pomeriggio condizioni di debole instabilita? a ridosso dei rilievi, dove saranno possibili brevi rovesci o temporali; altrove assenti o isolati. Venti generalmente deboli con rinforzi a tratti. Sotto i 1500 metri in giornata venti prevalentemente provenienti dai quadranti orientali, salvo fino al primo mattino tra 700 e 1500 metri in cui saranno possibili, specialmente in Valtellina e Valcamonica, temporanei rinforzi da Nord/Nord-Ovest con raffiche fino a circa 60 km/h."