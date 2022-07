La domanda che in molti si stanno facendo da giorni è: quando arriva la pioggia a Como? Quando si potrà avere un po' di sollievo da questo caldo asfissiante e dall'afa? Premettiamo che le previsioni a medio-lungo termine potrebbero subire delle variazioni e che chiaramente non possono essere affidabili al cento per cento ma stando a quanto ipotizzato per ora dagli esperti di 3bmeteo ci sarebbe una data in cui dovrebbero finalmente crollare le temperature a causa di pioggia e temporali. Parliamo di giovedì 28 luglio quando a Como e provincia sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco.

In generale, dicono gli esperti, tutta la Lombardia sarà abbracciata da un'area di bassa pressione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle basse pianure orientali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle pedemontane-alte pianure nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4050 metri.

La temperatura scenderebbe di parecchi gradi: si parla di 27° per la massima e di 20° per la minima. Sperando che questa previsione a medio termine si riveli corretta, per ora di certo c'è solo che i prossimi giorni (in particolare venerdì 22 luglio) è previsto il picco di caldo con 38° in tutto il Comasco.