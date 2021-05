Maltempo a Como, raffiche di vento e possibili temporali anche forti: allerta pioggia

L'allerta meteo è scattata da ieri sera, lunedì 10 maggio a partire dalle ore 21 ed è stata diramata dalla protezione civile della Regione Lombardia. Prevede una criticità ordinaria- codice giallo, livello di pericolo due su quattro- per temporali forti e vento forte, arancione (quindi maggiore criticità) per il rischio idrogeologico nel Comasco.

Il Meteo oggi a Como

A Como, come ci informano gli esperti di 3B Meteo, oggi giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 34.8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16.1°C, la minima di 12.6°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

La perturbazione in Lombardia

Questa ondata di maltempo è dovuta ad una vasta depressione centrata sull'Europa occidentale determina correnti meridionali molto miti e via via più umide sulla regione — hanno scritto in una nota gli esperti del centro funzionale e monitoraggio rischi naturali —. Tempo via via più instabile a partire dal pomeriggio/sera di lunedì fino a divenire perturbato nella giornata di oggi, martedì 11 maggio. Precipitazioni a partire dai settori di Nordovest al confine con Piemonte e Ticino, in intensificazione in serata di oggi e nella notte su domani, anche sottoforma di rovescio o temporale".

Pioggia e temporali ma anche vento forte: "Vento in rinforzo a tutte le quote, forte in quota specie su Prealpi proveniente da sudest con intensità maggiore sulla fascia Prealpina oltre i 800/1000 metri (fino a 70 km/h attorno a 1500 m di quota), sulla Pianura possibili raffiche fino a circa 70 km/h. In generale attenuazione della ventilazione dalla serata".