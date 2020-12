Como, maltempo per tutto il ponte dell'immacolata

Come riporta 3B Meteo le previsioni danno maltempo almeno sino alla giornata di martedì 8 dicembre. Weekend dell'Immacolata segnato, come una beffa, dalla neve abbondante. in montagna e dalle piogge in città. Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 16.8mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7.4°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1261m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

lunedì, 7 dicembre: Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 38.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5.1°C, la minima di 2.1°C, lo zero termico si attesterà a 1056m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

martedì, 8 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 12.2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 5.2°C, la minima di 2.3°C, lo zero termico si attesterà a 1105m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.