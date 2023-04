Como, fa più freddo che a Natale: le temperature a confronto

A Como e in generale in tutta Italia a Pasqua farà più freddo che a Natale, lo dicono gli esperti di 3Bmeteo ma è chiaramente percepibile da tutti.

Gelate tardive su gran parte del Centronord con valori sottozero anche in pianura e danni alle coltivazioni e alla vegetazione. Temperature che stridono ancor di più se confrontate con quelle che registravamo lo scorso inverno, molto spesso sopra la media e anche abbondantemente (salvo temporanee parentesi più fredde). Ad esempio lo scorso Natale le temperature minime sono state diffusamente più alte di stamattina, faceva più caldo da Nord a Sud e non di poco: sulle coste tirreniche, Calabria, Sicilia e Sardegna minime anche di 12-14°C, sull'entroterra del Centrosud in genere si spaziava dai 7 ai 10°C.

Al Nord nessuna gelata se non giusto sulle Alpi orientali: in Valpadana valori in genere compresi tra 5°C e 8°C. In alcune città la differenza tra le minime di stamattina con quelle dello scorso Natale sono anche di 14°C, come nel caso di Firenze! Ecco la tabella con il confronto tra le temperature minime di stamattina e quelle dello scorso Natale.

Il meteo a Como nei prossimi giorni

Non dovrebbe piovere a Pasqua e a Pasquetta ma persisteranno le correnti di aria fredda di origine artica sull'Italia. Venerdì 7 aprile, infiltrazioni umide raggiungono invece la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su basse pianure orientali e Prealpi orientali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata. La stessa tendenza per domenica e lunedì 9 e 10 aprile.