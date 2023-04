Pasqua e Pasquetta, ecco che tempo farà

Persistono le correnti di aria fredda di origine artica sull'Italia. Tra mercoledì e giovedì si avranno le condizioni di bassa pressione più influenti. Venerdì 7 aprile, infiltrazioni umide raggiungono invece la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su basse pianure orientali e Prealpi orientali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle Prealpi occidentali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulle Orobie nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni a Como per il lungo weekend di Pasqua.

Sabato 8 aprile

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1596m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 9 aprile

Celi in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2002m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì 10 aprile

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2240m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.