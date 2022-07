Como, temperature in lieve calo e nuovi temporali serali

Ancora temporali serali a dare tregua alla calura e un minimo anche alla siccità. Un po' di ioggia è attesa in serata anche oggi. A Como, secondo gli esperti di 3bMeteo, domani sono previste nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con nuove piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3896m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì nuovo impulso instabile in transito sul Nord-Italia e sulla Lombardia. Occasione per rovesci e temporali sparsi non solo sui monti ma anche sulle zone di pianura, in una prima fase notturna e a seguire anche in serata. Clima afoso ma meno caldo, con ventilazione modesta. A Como dopodomani quindi sono attese nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3886m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel weekend per ora non sono invece previsti nuovi temporali. La nuova settimana è invece desitinata a presentare temperature nuovamente sopra i 30°