Vento forte su Como e provincia: scatta l'allerta. Le previsioni

Non saranno giornate particolarmente fredde, ma il vento forte continua a caratterizzare questo inverno anche nel territorio Comasco. Come avevamo già anticipato, la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per vento forte che riguarda Como e grande parte della Lombardia:

"Nella giornata del 21/02 il territorio regionale sarà caratterizzato da un generale rinforzo di vento da Nordovest.

Nel dettaglio, dal primo mattino sui rilievi a quote comprese tra i 700 e i 1500 metri, si potranno registrare velocità medie intorno ai 70 km/h, con raffiche che nel corso della giornata raggiungeranno valori di 90 km/h. Dalla tarda mattina anche in Pianura i venti tenderanno a rinforzare con velocità medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali. La fase dell'evento diffusamente più intensa sarà nel pomeriggio, con la ventilazione che potrà assumere anche carattere di Foehn.

Dopo una breve fase di generale attenuazione nel tardo pomeriggio, si prevede una ripresa significativa del fenomeno dalle prime ore di martedì 22/02.

Per questo motivo il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia rivaluterà nella mattina di domani 21/02 i codici allerta per la giornata successiva."