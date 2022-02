L'uragano Eunice infuria sul Nord Europa. Arriverà anche a Como? Le previsioni

La tempesta di vento Eunice sta mettendo in ginocchio parte dell'Europa del Nord con raffiche di vento potentissime, che raggiungono anche i 200km/h (nell'Isola di Wight), 150 km/h in Inghilterra e Olanda. In Italia per ora non ci sono conseguenze legate a questo "uragano".

Come riportato dagli esperti di 3Bmeteo Eunice è il più violento ciclone invernale ad essersi mai abbattuto sul Regno Unito. Il Met office ha registrato la raffica di vento più forte di sempre sull'isola di Wight pari a 122 miglia orarie, praticamente 200km/h, come un uragano tropicale di categoria 3-4. E purtroppo si segnalano almeno cinque vittime: un uomo è stato ucciso nella contea di Wexford, in Irlanda , dopo essere stato colpito dalla caduta di un albero e una donna sui 30 anni a Londra ha sfortunatamente avuto la stessa sorte. Nei paesi Bassi altre 3 vittime, tutte per la caduta di alberi sulle auto in cui si trovavano. Molti poi i feriti, tra cui una donna che sarebbe in gravissime condizioni dopo essere stata colpita dalla caduta di detriti dal tetto a Henley-on-Thames nell'Oxfordshire.

Eunice quindi dovrebbe solo sfiorare l'Italia con poche conseguenze. Lunedì 21 e martedì 22 febbraio però è prevista una nuova allerta meteo per vento forte sulla Lombardia che coinvolgerà in pieno anche Como.

La situazione in Italia e a Como

Per ora regna la quiete ma secondo gli esperti anche in Italia le regioni dle Nord lunedì 21 e martedì 22 febbraio saranno toccate da un'allerta meteo vento che prevederà raffiche oltre i 150Km/h soprattutto in Val Padana (favonio o Föhn) investendo in pieno città come Torino e soprattutto Milano, Varese, Como.

Le previsioni a Como per lunedì 21 febbraio

A Como dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1685m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est ma al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Prealpi Comasche

Transita un fronte freddo da nord, associato ad aria più fredda in quota. Giornata di Sole sulla Lombardia ad eccezione di addensamenti sulle zone alpine di confine, dove avremo anche delle nevicate specie su livignasco e alta Valchiavenna. Ventoso ovunque, con raffiche anche intense da nord e nordovest. Temperature diurne in pianura abbastanza miti, nell'ordine dei 15-17°C.

Martedì 22 febbraio

A Como bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1658m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento.

Prealpi Comasche

Rinforza l'anticiclone in un contesto di correnti ancora settentrionali, con ultimi fenomeni sulle zone alpine di confine, mentre altrove è attesa una giornata ampiamente soleggiata e limpida.