Como, allerta meteo arancione: attesi forti temporali per domenica 19 settembre

Oggi 17 settembre i cieli a Como e provincia sono sereni e lascierebbero pensare, dopo i rovesci dei giorni scorsi, ad un fine settimana soleggiato. Invece è solo una pausa che il maltempo si è preso. Sabato e domenica saranno giornate tendenzialmente instabili e piovose su tutto il territorio. Per domenica 19 settembre è anche indicata un'allerta meteo per pioggia e temporali. Ma vediamo nel dettaglio le due giornate del fine settimana, con le previsioni degli esperti.

Le previsioni meteo di sabato 18 settembre

A Como domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3597m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Prealpi comasche

Generale variabilità sulla Lombardia, con qualche piovasco già al mattino sulla fascia prealpina occidentale. Altrove tempo asciutto fino al pomeriggio, con a seguire un aumento della probabilità di rovesci e temporali sparsi che potranno coinvolgere in modo sparso un po' tutti i settori durante la tarda serata e in tendenza anche nella notte. Temperature in diminuzione nei valori massimi, ma clima comunque gradevole seppur molto umido.

Domenica 19 settembre

A Como dopodomani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata rapido rasserenamento, sono previsti 58mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2949m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Prealpi comasche

Prima parte di giornata con rovesci diffusi su gran parte della Lombardia seppur concentrati in particolar modo sui settori centro-settentrionali. Nel corso del pomeriggio generale miglioramento con ampi spazi soleggiati in avanzamento da ovest verso est. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, venti deboli.