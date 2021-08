In arrivo aria fredda e nuovi temporali nel weekend

Dopo alcuni rovesci sparsi durante le ore notturne, possibili un po' ovunque anche in pianura, la giornata trascorrerà all'insegna di una certa variabilità tra Sole e nubi ma senza fenomeni particolari. Faranno eccezione locali piovaschi tardo pomeridiani sulle zone alpine e prealpine. Temperature stabili o in lieve calo.

In arrivo aria fredda e temporali

Secondo gli esperti di 3bMeteo sulla Lombardia e in particolare nel comasco la settimana proseguirà con due giornate stabili e per lo più soleggiate almeno fino a giovedì, in attesa poi di un brusco cambiamento tra venerdì e soprattutto sabato quando farà il suo ingresso da nord un nucleo di aria parecchio fredda per il periodo, la quale favorirà il transito di temporali ma anche un corposo calo delle temperature, di fatto mettendo la parola fine all'estate. Domenica sole prevalente.