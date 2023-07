Temporali forti in arrivo nella notte a Como e provincia: scatta l'allerta

Come già previsto dagli esperti di 3Bmeteo l'estate sta per subire uno stop con cali delle temperature anche significativi a partire dal 3 agosto ma già dalla mezzanotte di oggi 31 luglio e fino alle prime ore del mattino di domani la protezione civile ha emesso un'allerta per temporali forti per Como e provincia e gran parte della Lombardia. L'allerta è in codice giallo - livello di rischio due su quattro. Precipitazioni forti quindi possibili nel corso della nottata.

Il comunicato della protezione civile

"Per la giornata di oggi 31/07 correnti in quota occidentali favoriscono condizioni di debole instabilità. Di conseguenza, qualche rovescio e? possibile nel pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, in particolare su quelli bergamaschi e bresciani, ma con probabilità di temporali scarsa o nulla.

Nella notte e fino al primo mattino di domani 01/07, condizioni di instabilità potranno favorire lo sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi prealpini e sulla fascia pedemontana della pianura, in estensione e movimento da Ovest verso Est. In serata saranno possibili ulteriori rovesci e temporali sparsi sulle Zone alpine e prealpine che occasionalmente potranno interessare le aree di pianura pedemontane"