Como, weekend spaccato in due tra sole e piogge. Temperature in picchiata

Un fine settimana spaccato in due dal punto di vista del meteo per Como e provincia. Sabato sole e temperature ancora gradevoli (la massima si aggirerà sui 24°) domenica invece arrivano le piogge e le temperature crolleranno sotto i 20°. Ecco, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, le previsioni nel dettaglio.

Sabato 8 ottobre

A Como dopodomani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Il passaggio del Giro di Lombardia nel Comasco non dovrebbe essere guastato dal maltempo.

Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3485m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Prealpi Comasche

L'anticiclone si indebolisce leggermente e transitano correnti occidentali più umide che trasportano nuvolosità irregolare, più diffusa sui settori alpini; più soleggiato in pianura. Clima che si mantiene molto mite. Venti deboli.

Domenica 9 ottobre, il meteo a Como

A Como nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2990m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Prealpi Comasche

Infiltrazioni di aria più umida disturbano l'anticiclone determinando la presenza di nuvolosità irregolare anche in Lombardia ma generalmente non associata a fenomeni, eccetto per qualche blando piovasco sui rilievi montuosi.