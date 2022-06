Valle Intelvi, violentissima grandinata: "Come sassi dal cielo, macchine e orti mitragliati"

Ieri 5 giugno come era stato previsto dalla Protezione Civile (che ha diramato tre allerte meteo sul Comasco per temporali, dissesti idrogeologici e vento forte) nel nostro territorio è passata, intorno alle 16, una perturbazione molto violenta. In alcune zone c'è stato solo un forte vento e pioggia, ma in Valle Intelvi per circa mezz'ora dal cielo sono piovuti dei veri e propri sassi di grandine, alcuni dalle dimensioni e dalla compattezza non indifferenti. Dei veri e propri proiettili che hanno "tritato" orti, fiori e giardini. Nel gruppo Facebook di Valle Intelvi parlano anche di qualche vetro rotto. In alcuni comuni come Pigra, Castiglione e San Fedele d'Intelvi la grandinata è stata particolarmente violenta.

"È stato breve - ci spiega un cittadino di Lanzo D'Intelvi - ma molto intenso. Per 30 minuti orti, giardini e anche le macchine parcheggiate sono stati mitragliati da pietre di ghiaccio che piovevano dal cielo. Davvero impressionante."