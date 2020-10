Rai 2 dedica a don Roberto Malgesini una puntata di "Sulla via di Damasco"

Sarà don Roberto Malgesini, il prete ucciso in piazza San Rocco a Como il 15 settembre 2020, il protagonista della puntata di "Sulla via di Damasco" in onda domenica 18 ottobre 2020 alle ore 8.50.

Il programma domenicale è un approfondimento sulla raltà ecumenica dedita al volontariato in Italia e all'estero. Rai2 ha scelto di parlare di uno di quei preti che non cercano gloria e neppure il martirio per restare nella storia. Come don Roberto Malgesini, ucciso da uno dei tanti senza tetto che aiutava. A raccontare la straordinarietà di questo prete di strada ci saranno nella puntata in onda il 18 ottobre anche tanti amici che lo hanno conosciuto.

