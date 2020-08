Miss Tagliatella 2020, sul podio anche Angela Noto di Como

È stato un bellissimo pomeriggio di festa, legato alle tradizioni della cucina romagnola, quello che si tenuto nel pomeriggio di giovedì 20 agosto, al Bagno Alvaro di Gatteo Mare - Riviera Romagnola, per l’edizione 2020 di “Miss Tagliatella Romagnola”, evento organizzato dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli e dallo Chef Alessandro Spinelli, con la fattiva collaborazione della direzione del Bagno Alvaro di Gatteo Mare e del ristorante “il Mare in Pentola” di Gatteo Mare.

Sedici concorrenti in gara (quattordici donne e due uomini), di diverse regioni italiane, che sotto la guida degli Chef Zoffoli e Spinelli, a colpi di mattarello, farina e uova, hanno preparato poi “tirato” a mano la sfoglia (come facevano una volta, le nostre nonne) e si sono sfidati per preparare le migliori tagliatelle, la “Miss Tagliatella” appunto, uno dei piatti più amati dagli italiani!

La competizione è stata vinta da Marco Beltramelli, consulente d’azienda, di Donnas (Aosta), sposato con Lorena Vallet e papà di due figli. Marco, che ama il mondo della cucina e della pasticceria, nella preparazione delle sue tagliatelle, ha rispettato tutti i “canoni” per essere definite tagliatelle “ideali”, quindi si sono aggiudicate il titolo di “Miss Tagliatella Romagnola 2020”.

Seconda classificata Patrizia Alfeo, commerciante, di Longiano (Forlì Cesena).

Terza classificata Imane Ricci, barista, di Monte San Pietro (Bologna).

Quarta classificata Consuelo Sudati, di Lodi.

Quinta classificata Angela Noto, di Como.

Gian Luca Vincenzi, Sindaco della Città di Gatteo, ha premiato i vincitori della simpatica kermesse gastronomica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ospiti d’onore dell’evento: Francesca Colasanti “Miss Mamma Italiana 2012”, Patrizia Verlicchi “Miss Suocera 2018”, Attilio Cerbino “il Babbo più Bello d’Italia Dolcezza 2010” e Maria Giovanna Baies “Finalista Miss Mamma Italiana 2015”.