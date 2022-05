Live Estate 2022, Davide Van De Sfroos debutta in Svizzera

Dopo il grande successo nei teatri con il Maader Tour - un percorso lungo tre mesi costellato di incredibili sold out - Davide Van De Sfroos annuncia oggi i primi nuovi imperdibili appuntamenti estivi. Prodotti da MyNina, gli show del Live Estate 2022 tracciano la via del nuovo grande viaggio in musica di De Sfroos con partenza il 25 giugno dalla Svizzera per poi toccare numerose suggestive venue italiane nei mesi estivi. Il calendario è in continuo aggiornamento e lunedì verrà annunciata un'altra davvero importante data live.

Il tour estivo è l’occasione perfetta per estendere l’abbraccio al pubblico e farlo ballare e scatenare sulle note dei brani simbolo del suo repertorio - un best of che miscela i grandi successi del passato che più ci hanno fatto ballare con incursioni nell’ultimo progetto discografico Maader Folk (BMG/MyNina).

Queste le prime date annunciate

25.6.22 CAPANNONE FESTE CARNEVAA IUNAITED - Lumino (Svizzera)

28.6.22 PIAZZA - Nule (SS)

2.7.22 PLAZA PLACHEDA – Livigno (SO)

8.7.22 I GIARDINI DELL’ELIPORTO - Bellano (LC)

14.7.22 ARENA ESTERNA TEATRO MAGGIORE - Verbania

15.7.22 CENTRO TOTO CAIMI - Cantù (CO)

22.7.22 ARENA EVENTI - Lessona (BI)

30.7.22 OPEN AIR AMBRI’ – Ambrì (Svizzera)

5.8.22 FESTA DI FIAMENE – Negrar di Valpolicella (VR)

19.8.22 MUSICA IN CASTELLO – Fontevivo (PR) (set acustico)

8.9.22 Festa di Redde - Tesserete (Svizzera)

+ more TBA

Anche in questa tranche estiva De Sfroos sarà accompagnato dall’inossidabile band composta da Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica).

I biglietti per il Live Estate 2022 saranno in vendita su ticketone.it dalle ore 10 di martedì 31.05, e nei punti vendita autorizzati.