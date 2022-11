Lago di Como, l'Orrido di Bellano si veste di luci per un Natale da favola

Tutto si trasforma a Natale e anche uno dei simboli naturalistici piu' caratteristici del lago di Como, l'Orrido di Bellano nel lecchese, cambia pelle: si accendono le luci sulla gola naturale più suggestiva d'Italia. Anche quest'anno, dopo il grande successo del 2021, verrà riproposto Orrido Magic Christmas Light, per "Un Natale da favola". Come riportano anche sulla pagina ufficiale di Facebook l'accensione è prevista per il 3 dicembre.

L'Orrido di Bellano, come riportano i colleghi di LeccoToday, forte dei recenti traguardi raggiunto come le 200mila visite annue, è tornato a indossare le luci e i colori delle festività natalizie in una versione nuova e suggestiva. Lo spettacolo si estenderà anche al centro storico di Bellano, per un impatto scenico unico e fiabesco.

"Vi aspettiamo per vivere insieme l'atmosfera del Natale con una ambientazione ancora più magica e ricca di sorpese e novità" spiegano dal Comune di Bellano.

Le luci dei Balocchi

Sempre a proposito di luci e atmosfere particolarmente suggestive l’inaugurazione del Parco di Villa Erba nel comasco invece è prevista mercoledì 7 dicembre alle ore 17 con l’accensione del Magic Light Festival. Giovedì 8 dicembre, festività dell’Immacolata, si accenderanno l’albero di Natale, Villa Bernasconi e le illuminazioni del Borgo, in concomitanza con la tradizionale festa in via 5 Giornate “A spasso con Babbo Natale” organizzata dall’Associazione Amici di Cernobbio.

Tra la magia delle luci e dei suoni, il Parco di Villa Erba si trasformerà in parco delle sorprese (qui i dettagli).