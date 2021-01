Il festival della Cazoeula non si ferma, l'edizione 2021 col delivery: come partecipare

Nulla sembra fermare il Festival della Cazoeula che, anche quest'anno, vede come protagonisti molti ristoranti di Como e provincia e non solo, gareggiare per ottenere il trofeo “Cazoeula d’Oro 2021”. E sono stati proprio loro, i ristoratori, a volere che questa edizione si tenesse ugualmente, nonostante la profonda crisi del settore, le proteste di alcuni (#ioapro) e la Lombardia nuovamente in zona rossa.

Riuscire a farlo , per loro, un segnale importante, per dire che, nonostante tutto, sono presenti. I ristoratori presenti sono molto motivati. Si parte con l’asporto, ma, se nel corso dei due mesi del Festival si potrà tornare in presenza, bene, anche i ristoranti torneranno con il servizio in sala. Intanto, in assenza di decisioni dal Governo, avevamo bisogno di dare noi una certezza

Ma anche il vostro giudizio sarà decisivo.

Per esprimerlo seguite le seguenti indicazioni:

1. Scegliete il ristorante che preferite per gustare la Cazoeula

2. Ordinate la vostra Cazoeula da asporto o delivery ove disponibile.

3. Esprimete il vostro parere online compilando il form presente sul nostro sito ufficiale.

Sarà un festival solo d'asporto / delivery ma con la passione di sempre. Inizierà regolarmente, come da tradizione, il 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio e chiuderà il 17 marzo. Tutte le regole per partecipare, sia come ristorante o sponsor sia come pubblico votante, le trovate sul sito https://www.festivaldelacazoeula.it/ .

La lista dei ristoranti che partecipano al Festival

Como

Osteria dal Pain

La Ghironda

Gesumin

Trattoria Bassone

Crotto del sergente

Cantù

Trattoria La Scaletta

Trattoria Riposo

La Cascina di Mattia

La Nuova Rustica

Usteria Pianela

Altri comuni

Capolinea Bistrot – Brunate

Trattoria La Vecchia Fornace – Mariano Comense

Osteria del Km Zero – Mariano Comense

Trattoria Carlito’s – Cucciago

Trattoria Da Guido – Alzate

Ristorante Arcade – Grandate

Trattoria da Fabio – Verano Brianza

Mercato 38 – Erba

Antica Trattoria da Luigino – Montano Lucino

Trattoria Edda – Inverigo

Como lake Catering – Casnate