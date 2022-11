Con il giusto sostegno nessuna donna sarà mai più sola

L'incontro è volto a sensibilizzare gli ospiti verso un problema purtroppo ancora di attualità, la violenza sulle donne con una giornata di lndoor rowing.

Vi faremo riflettere su come la collaborazione, la comunicazione, e la fiducia in sé stessi e negli altri siano fondamentali per fronteggiare i subdoli meccanismi che sfociano in violenza. Saper chiedere aiuto, riconoscere ed aiutare chi è in difficoltà, esprimere le proprie emozioni senza paura delle conseguenze sono temi della vita di tutti i giorni. Nello sport, in azienda ma soprattutto a livello personale.

Vi invitano a partecipare all’evento "UNITI Cl SI FA FORZA"

Sabato 3 dicembre, dalle 14 alle 18 Villa Erba, Cernobbio

I fondi raccolti saranno donati ad associazioni che danno voce e sostengono coloro che hanno subito violenza fisica, verbale e psicologica.

Ospiti

Daniela Simonetti

Presidente di Change The Game (www.changethegame.it)

Monica D’Ascenzo

Giornalista de "II Sole 24 Ore" e Autrice del libro "Game Day"

Antonella Diana

CEO Sebach (Best Workplaces in Italy for Women)