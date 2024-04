Parco Spina Verde, l'apertura straordinaria della Cava di Camerlata e gli altri appuntamenti

Venerdì 19 aprile itinerario speciale serale con visita a uno dei siti più significativi del Parco Regionale Spina Verde, normalmente inaccessibile: la vecchia cava. Un luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa, una cava di arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti.

Visita guidata a cura di "Slow Lake Como" con partenza da Piazza Camerlata e attraversamento del Parco Regionale Spina Verde nel buio della notte.

Così da scoprire la cava e l'affascinante panorama sulla città nell'oscurità.

Ritrovo: Como, Piazza Camerlata (di fronte alla farmacia)

Data: venerdì 19 aprile (e venerdì 17 maggio)

Orario: 21.30

Durata: circa 1,5 ore

Costo: adulti 15€, bambini 6-14 anni 7€, fino ai 5 anni gratuito.

Il resto del programma

sabato 20 e domenica 21 aprile ore 9.30-18.00 Apertura Castel Baradello

sabato 20 aprile ore 15.30 Cafè Philo ''La filosofia che si fa insieme''

sabato 20 aprile ore 21.30 Tour serale Castel Baradello

domenica 21 aprile ore 9.30 Io sono Parco

domenica 21 aprile ore 14.30 Primavera di storie

Apertura Castel Baradello

Tour guidato della prima e seconda cerchia del Castello e salita all’interno della torre da cui si gode una vista unica su Como.

Fino al 30 aprile nella torre è allestita la mostra "Frammenti...” con opere del fotografo Gin Angri.

Sede: Castel Baradello, Via Castel Baradello 5 (accesso solo pedonale, a 15/20 minuti di cammino da Piazza Camerlata)

Data: tutti i sabati, le domeniche e i festivi

Orario: 9.30-18.00 (accesso solo con visita guidata, tour ogni ora)

Durata visita: circa 45 minuti

Costo: adulti 7€, bambini 6-14 anni 5€, fino a 5 anni gratuito, disabili con accompagnatore gratuito. Convenzioni: adulti 5€ per iscritti "FAI" e possessori del biglietto di ingresso a “Villa Carlotta” o “Ecoplanetario” di Tradate

Per visite in altri giorni/orari e tour privati: info@slowlakecomo.com

Cafè Philo ''La filosofia che si fa insieme''

Incontri tematici nel Parco Regionale Spina Verde accompagnati da riflessioni filosofiche, insieme a Katia Trinca Colonel, counselor filosofico.

Momenti di confronto e discussione libera, per condividere idee ed emozioni, con piccolo spuntino finale.

Ritrovo: Como, Piazza Camerlata (di fronte alla farmacia)

Data: sabato 20 aprile (appuntamenti successivi 11 maggio, 8 giugno e 22 settembre)

Orario: 15.30

Durata: circa 1,5 ora

Costo: adulti 10€, bambini 6-14 anni 7€

Notte al Castello

Nel buio della notte, pile alla mano, si attraversano i boschi in compagnia di una guida, per andare alla scoperta della storia e dei segreti del Castello e ammirare dall'alto un panorama suggestivo, le luci della città e il Lago.

Tour guidato della prima e seconda cerchia del Castello e salita all’interno della torre.

Fino al 30 aprile nella torre è allestita la mostra "Frammenti...” con opere del fotografo Gin Angri.

Ritrovo: Como, Piazza Camerlata (di fronte alla farmacia)

Data: tutti i sabati

Orario: sabato 20 aprile ore 22.30 (in genere ore 21.30)

Durata: circa 2 ore

Costo: adulti 15€, bambini 6-14 anni 7€, fino ai 5 anni gratuito

Io sono Parco (21 aprile "Io sono Tunnel")

Percorsi guidati di benessere psicofisico all’interno del Parco Regionale Spina Verde: attraverso la connessione con la natura, si andrà alla scoperta di sé stessi. Incontri a cura di Mara Milanesi, laureata in scienze naturali, counselor e docente biogestaltico presso SIBiG, conduttrice di classi di bioenergetica e guida naturalistica Spina Verde.

Ritrovo: Como, Via Isonzo (parcheggio davanti alle Scuole elementari di Prestino)

Data: domenica 21 aprile (appuntamenti successivi 12 maggio, 16 giugno e 15 settembre - punto di ritrovo e percorsi diversi per ogni data)

Orario: 9.30

Durata: circa 3,5 ore

Costo: 10€

Primavera di storie

Dalla collaborazione tra Slow Lake Como e A Voce Alta nasce un pomeriggio coinvolgente e magico, fatto di letture animate per adulti e bambini in un contesto unico, la natura del Parco Regionale Spina Verde nella meravigliosa primavera.

In occasione della Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d'autore, guide e narratori speciali saranno i lettori di A Voce Alta che proporranno letture per famiglie tra narrazioni, bellezze naturali e fantasia.

12 lettori, 6 luoghi speciali ai piedi del Castel Baradello dove ascoltare vari racconti, fra cui storie a tema primavera e natura.

Ritrovo: Como, Castel Baradello (accesso solo pedonale)

Data: domenica 21 aprile

Orario: 14.30

Durata: circa 3 ore

Costo: 20€ a famiglia