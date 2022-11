Esce in libreria Com’è profondo il lago di Maurizio Sangalli

Dominioni Editore pubblica Com’è profondo il lago di Maurizio Sangalli, autore formatosi nell’ambiente della comicità milanese, con una lunga esperienza nell’ambito della scrittura e la regia televisiva. Il giallo di Sangalli si distingue per l’accostamento dell’elemento comico alla densità filosofica del punto di vista. L’atmosfera del romanzo ricorda film come Crimini e Misfatti di Woody Allen. Siamo vicini anche allo sconvolgente umorismo nero dei fratelli Coen. Senza tradire mai il gusto degli amanti del genere, il piacere del romanzo sta nella sapiente costruzione di una grande indagine, composta dai diversi misteri che spuntano dai tanti angoli della narrazione. Si comincia con una ricerca apparentemente sgangherata e poco riuscita ma, pagina dopo pagina, tutto diventa più serio, pericoloso, fitto, inestricabile.

Com’è profondo il lago ha l’ambizione di raccontare la Como di oggi e la vita dentro l’agglomerato delle sue province, poco rumorose ma tutt’altro che tranquille. I nomi dei personaggi e i luoghi battuti dai protagonisti sono descritti con un’accuratezza eccezionale. Molti, anche i rimandi ai fatti di cronaca nera accaduti negli ultimi anni nei dintorni del Lago di Como.

La trama

Gianni Molteni, il commissario col cognome più comune a Como, un mattino d’ottobre si ritrova davanti a dei resti umani rinvenuti sulla riva del lago, accanto al Tempio Voltiano. È il nuovo caso atteso da anni nella città dove “non succede mai niente”. Finalmente il disincantato Molteni e il suo agente, l’esuberante Frigerio, tornano in azione: il primo, con la sua mania per l’ordine, votato alla ricerca della verità e della morale assoluta; il secondo, con la sua visione pratica e sbrigativa nei confronti di un mondo senza retropensieri. Ma l’aspirazione di Molteni, una volta cominciate le indagini, naufraga ben presto alla scoperta di mille altri scheletri chiusi a chiave negli armadi di provincia, rivelando un’umanità assurda, ridicola, angosciata e, soprattutto, insospettata. Allucinato di fronte alle escort del più famoso night club ticinese, turbato dall’alienazione di casalinghe disperate, allibito dallo squilibrio di artisti di frontiera, bombaroli lacustri, doganieri danzanti e, soprattutto, colleghi infidi e malfidati, Molteni, di sorpresa in sorpresa, in un crescendo di comicità e tragedia, avrà la possibilità di fare nuova luce su una strage del passato, e di confrontarsi finalmente con il suo mistero personale, sommerso, da tempo, nelle profondità del suo inconscio.

Com’è profondo il lago è già disponibile sul sito di Dominioni Editore e sarà in libreria dal 29 novembre.

Prezzo: 20 euro

ISBN/EAN: 9788898911677

Anno: 2022

Formato: 15x21cm

Nr. pagine: 324

Rilegatura: brossura