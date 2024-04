Lago di Como, Villa Carlotta: magie di primavera tra rododendri e azalee

I rododendri e le azalee costituiscono una delle collezioni più importanti del giardino di Villa Carlotta. Abbiamo pensato quindi di dedicare loro una giornata per godere appieno della complessità e bellezza dei loro fiori, della sinuosità dei loro tronchi e del fascino del loro portamento. In compagnia di uno dei giardinieri di Villa Carlotta che vi racconteranno le curiosità e gli aneddoti che impregnano queste specie botaniche. Su prenotazione Costo: ticket +3 euro (famiglia +6 euro)

IL FASCINO DEL RODODENDRO E DELL'AZALEA

21 APRILE 2024 — ORE 10.30 E ORE 14.30

La fioritura delle camelie, delle azalee e dei rododendri, è storicamente la ricorrenza più attesa e spettacolare a Villa Carlotta, di grande richiamo e suggestione per appassionati, studiosi, e visitatori da tutto il mondo. L’attrazione suscitata dalle fioriture monumentali della villa a partire dalla prima metà del Novecento, incentivò la diffusione di cartoline, ricordi e affiche a tema floreale di cui l’Archivio Storico del museo conserva oltre 350 esemplari in copie diverse per un totale di circa 1000 elementi. La mostra Fioriture di carta propone al pubblico una selezione inedita di questo materiale che racconta le fioriture di Villa Carlotta attraverso un patrimonio poco conosciuto e indagato. Cartoline e souvenir raccontano il trascorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni nei giardini.