Giovani Sinergie, debutto all'Ostello Bello

"Giovani Sinergie" nasce a Como con l’obiettivo di creare nuove opportunità e proposte per i giovani e per la ripresa della socialità, rimasta a lungo sospesa a causa della pandemia. La proposta è quella di prendere parte - come fruitori ma anche organizzatori - ad eventi, attività e momenti di aggregazione. Il progetto coinvolge realtà attive da anni sul territorio per creare nuovi spazi di socialità e per favorire il protagonismo giovanile nella vita cittadina: il CSV Insubria, Associazione Luminanda, WeRoof, Circolo Olmo, LUMILHUB, FuoriFuoco, Ostello Bello Lake Como e neo-ri-nato Informagiovani del Comune di Como.

Il progetto è reso possibile dal contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando #GiovaniSmart - Sport Musica Arte. L'evento di lancio sarà questo sabato, 26 novembre, all'Ostello Bello di Como, dalle 21.00 fino all'1.30 del giorno successivo

Da luglio 2021 LUMINANDA APS e l’impresa sociale LUMILHUB hanno promosso a Como momenti di confronto con alcune realtà giovanili attive in città, formalmente costituite e non, tra cui WeRoof, CIRCOLO OLMO e FUORI FUOCO. Da questo percorso è nato SINERGIE, un gruppo di giovani che hanno scelto di impegnarsi nel riportare l’attenzione delle istituzioni sui giovani e promuovere maggiore coesione nella proposta giovanile cittadina.

IL PROGETTO GIOVANI SINERGIE COMASCHE

Il progetto finanziato da Regione Lombardia prevede il coinvolgimento di giovani tra i 16 e i 24 anni, appartenenti o meno a realtà giovanili comasche, nella progettazione partecipata di proposte artistiche e culturali che animeranno la città fino a settembre 2023. Un’attenzione particolare verrà destinata all’inclusione di giovani particolarmente segnati dai lockdown coinvolgendoli come fruitori ma anche, laddove possibile, in ruoli attivi e di responsabilità.

La strategia di engagement poggia sull’uso di strumenti di comunicazione online: i profili Facebook e Instagram raccontano il senso del progetto e presentano gli eventi, a cui è possibile iscriversi attraverso la piattaforma eventbrite; è stato aperto un gruppo pubblico su Telegram, a cui chiunque può iscriversi per rimanere aggiornato, mentre il sito web è una landing-page agile, che invita a lasciare il proprio contatto per ricevere la newsletter.

Alcune proposte sono già in programmazione

• Passeggiata con meditazione organizzata da WeRoof e Circolo Olmo

• Aperitivo con lo Psicologo ad Ostello Bello da gennaio

• Incontri ed eventi con Informagiovani e CSV Insubria in Ostello da gennaio

• Agorà – uno spazio di confronti tra i giovani e la città

• Un percorso di StoryTelling e approfondimento sui risvolti della pandemia sui giovani comaschi a cura di Fuori Fuoco

Il dettaglio delle iniziative verrà però ideato e progettato nei prossimi mesi dai partner di progetto coinvolgendo ragazzi e ragazze della città.

IL PARTENARIATO

• LUMINANDA APS, capofila, porta al progetto il proprio bagaglio di competenze accumulate in 15 anni di attività nella realizzazione di percorsi artistici e culturali partecipativi.

• WeRoof APS, associazione giovanile, promuove iniziative aggregative per i giovani della città in ambito ambientale e nella cura del territorio.

• CIRCOLO OLMO, associazione giovanile, attraverso attività culturali, sociali e civili promuove occasioni di approfondimento e momenti formativi per la crescita umana e professionale dei giovani.

• LUMILHUB, impresa sociale, promuove nel territorio comasco esperienze di progettazione partecipata e accompagna processi di sviluppo di comunità con una specifica attenzione e competenza nell’ambito delle politiche giovanili.

• CSV INSUBRIA, mette a disposizione del progetto una figura di Youth Worker e la connessione con la propria attività di promozione del volontariato giovanile.

• COMUNE DI COMO, integra il progetto con i servizi offerti dal nuovo Sportello Informagiovani.

• OSTELLO BELLO LAKE COMO, apre le proprie porte per ospitare buona parte delle attività progettuali.

Collabora con il progetto il gruppo informale FUORI FUOCO, laboratorio di giornalismo partecipato per giovani Under30, che porterà nuove modalità di lettura delle difficoltà vissute dai giovani nel periodo della pandemia e del progressivo rientro alla normalità.

“Il Comune di Como ha voluto un assessorato dedicato ai giovani per dare un’attenzione speciale ad una parte della sua popolazione che ritiene essere meritevole di particolare attenzione. L’assessorato alle politiche giovanili ha come obiettivo l’impegno nella prevenzione del disagio e nella promozione della partecipazione e dell’inserimento dei giovani nella vita della città. Pensiamo che i giovani possano e debbano essere promotori e protagonisti di iniziative di loro interesse ed il Comune è pronto ad ascoltarli e a lavorare insieme loro per dare delle risposte concrete ai ragazzi. Proprio per queste finalità il Comune ha deciso di riaprire l’Informagiovani in pieno centro: un luogo in cui i ragazzi possono portare le loro idee. Un servizio dal nome vecchio, ma con un contenuto nuovo, rivolto ai giovani che vogliono orientarsi negli studi, nel mondo del lavoro, del volontariato e della partecipazione grazie all’aiuto di operatori esperti.”

Assessore Francesca Romana Quagliarini, Comune di Como

L’EVENTO DI LANCIO

Sinergie: let’s begin

Sabato 26 novembre, dalle ore 21.00 alle 01:30, negli spazi dell’Ostello Bello di Como SINERGIE si presenta alla città con una serata di musica, stand-up comedy e arte sostenibile partecipata per approfondire, fare domande, portare nuove idee e, per chi è interessato, lanciarsi nella progettazione delle nuove iniziative!!! Il tutto nella splendida cornice di Ostello Bello.

• Performance Artistica Live con Veronika in Cortile (a cura di WeRoof e Luminanda)

• Raccolta di voci nel Giardino segreto (a cura di Fuori Fuoco)

• Stand up comedy con Pietro Cerchiello in Sala Ospiti (a cura di Circolo Olmo)

• Live music – Dj/Vinyl Set SVNKO + Electronic Live Set DESANUDO

• Orientagiovani (a cura di Informagiovani e CSV Insubria)