Fermate Kowalsky, tangentopoli trent'anni dopo

Sesto romanzo che ha per protagonista il pubblico ministero Bruno Ferretti, personaggio amatissimo dai lettori dei romanzi di Vittorio Nessi. Un P.M. che indaga a fondo sui delitti più efferati senza mai trascurare, come succede con i suoi amici, i risvolti dell'anima. Quindi noir, processi ma anche tanta attenzione per i sentimenti dell'uomo. Insomma il Ferretti di Nessi non è certo un magistrato senza scrupoli. L'autore conosce bene la materia che tratta e in fondo, anche umanamente, il suo P.M. riflette i tratti di chi l'ha disegnato. Nessi ha poi la capacità narrativa, che è poi la forza del romanzo, di legare i lettori al suo protagonista.

In piena epoca di Tangentopoli, la decisa azione del pubblico ministero Bruno Ferretti sta per scoperchiare il malaffare diffuso negli ambienti politico amministrativi della città. La sua azione viene sostenuta a gran voce dall'opinione pubblica, che vede in lui l'alfiere della legalità inattaccabile da qualsiasi condizionamento. Ma la reazione dei cosiddetti 'poteri forti' non si fa attendere e sarà implacabile. Il magistrato, mai sceso a compromessi, sarà costretto a difendersi da attacchi personali infamanti che lo metteranno nella condizione di essere perseguitato dalla Giustizia e costretto a tutelare la propria integrità morale. Al suo fianco due donne: Livia, la collega giovane e brillante a cui Ferretti è legato da sentimenti affettuosi, e Vera, l'amante appassionata e inquieta. Fermate Kowalski!, pur autonomo nell'intreccio, è il seguito ideale di Delitto al mercato dei fiori.

Vittorio Nessi

Nato a Como nel 1947. Magistrato. Ha pubblicato Strani amori, amore e morte in corte d'assise, 2013; In fuga dalla legge, 2015; Due lune sono troppe, 2017; Non sono io, 2019; Delitto al mercato dei fiori, 2021.