Amicizia e amori a Villa d’Este: esce il nuovo romanzo di Albertina Nessi

Potrebbe considerarsi una fiaba per adulti, il nuovo romanzo di Albertina Nessi, edito da Dominioni Editore, in libreria dal 26 agosto. Da fiaba, in effetti, è l’estate in cui le due protagoniste diventano inseparabili e incontrano i primi amori. E fiabesco è anche il contesto in cui si muovono: siamo immersi nelle bellezze del mitico Grand Hotel Villa d’Este.Quell’estate a Villa d’Este racconta di un mondo che non c’è più. Sono gli anni Sessanta, c’è il boom economico, ci sono le gite in barca, i primi balli in discoteca, c’è molto ottimismo ma ci sono anche i primi lampi della contestazione giovanile.

La protagonista è Maria: timida, modesta, abituata alla semplicità della vita nel villaggio di Casnedo in cui è cresciuta. Quando Maria incontra Caterina ne rimane affascinata: Caterina è di una bellezza ipnotica. Impossibile non accorgersi di lei. Caterina proviene da una famiglia molto facoltosa, apparentemente potrebbe essere la ragazza più fortunata del mondo, ma è anche la figlia triste di un matrimonio in crisi. Villa d’Este diventa l’epicentro della loro amicizia e il luogo in cui avvengono i primi contatti con l’età adulta. Attraverso l’amicizia con Caterina, Maria diventa parte di quello scrigno dorato pieno di personaggi illustri, segreti e leggende che è il Grand Hotel.

Come una Cenerentola in bilico sulla soglia del castello, Maria crescerà divisa tra i ricordi felici di quell’estate indimenticabile e i drammi di una vita comune, fatta di sacrifici, insoddisfazioni e perdite. Il romanzo si propone, fin dall’inizio, come una lunga lettera. Maria ha deciso di raccontare la sua storia a una certa Isabelle. Di chi si tratta? Da dove arriva l’esigenza di mettere su carta la sua vita? Quell’estate a Villa d’Este è la seconda prova di Albertina Nessi. Al “piccolo mondo antico” del lago, si era già dedicata con il suo primo libro. Ne L’isola che c’era, pubblicato per la prima volta nel 2011 e arrivato oggi alla sua terza edizione, aveva raccontato la vera storia dell’Isola Comacina e della mitica Locanda che per anni ha servito star dello spettacolo, artisti, giornalisti, scrittori.

Con Quell’estate a Villa d’Este, Nessi torna a puntare la lente d’ingrandimento su usanze, credenze e costumi della Como di una volta. Ma al gusto della rievocazione storica, sopportata da un ampio lavoro di documentazione, è affiancato un racconto di formazione tutto al femminile. Quell’estate a Villa d’Este uscirà in concomitanza con l’inizio della Fiera del Libro di Como. E proprio Piazza Cavour ospiterà la prima presentazione il 29 agosto alle ore 21. Il giorno seguente, sempre alla stessa ora, segurà la seconda presentazione, a Brienno in piazzetta della Filanda.